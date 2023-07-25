Ко Дню города на Стрелке установят «Глобус Орла»

В его создании может поучаствовать каждый.

Глобус будет представлять собой большой макет города с улицами, известными зданиями, памятниками и культурными местами. Оригинальное изделие станет одним из главных украшений фестиваля цветов «Стрелка» (0+), запланированного на период с четвёртого по шестое августа.

Пресс-служба администрации Орла сообщает основные требования к изделиям. Размер одноэтажных и двухэтажных домов должен составлять до 25 сантиметров, многоэтажных – от 30 до 50 сантиметров. Среди материалов наиболее предпочтительны дерево, ПВХ, керамика и пластика. В любом случае, макеты должны выдерживать длительное хранение и неприятности, связанные с погодой.

Что касается внешнего вида, то достопримечательности должны быть узнаваемы, но не обязаны являться точными копиями настоящих зданий и сооружений. Посмотреть список того, что организаторам хотелось бы видеть на глобусе в первую очередь, можно здесь.

Связаться с создателями оригинального проекта можно по электронной почте strelka-fest@yandex.ru, указав в теме письма «ГЛОБУС ОРЛА».

ИА «Орелград»