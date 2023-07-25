Орловчанка напала на сотрудницу полиции во время личного досмотра

Инцидент произошел в помещении отдела полиции.

В Орле вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Железнодорожный районный суд. Местная жительница, ранее не имевшая судимостей, получила обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Согласно материалам дела, совершила она его в декабре 2022 года. В первом часу ночи она была задержана нарядом полиции и доставлена для разбирательства и выяснения личности в ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по городу Орлу.

Там ей предстояло пройти обязательную процедуру личного досмотра, в том числе осмотра находящихся при ней вещей. Сотрудница полиции не успела даже приступить к процедуре, как задержанная проявила агрессию и набросилась на нее. Суд установил, что женщина с силой нанесла по бедрам сотрудницы полиции как минимум два удара ногами, обутыми в обувь. Потерпевшей была причинена физическая боль, ей были нанесены повреждения в виде двух кровоподтеков, не повлекших вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась полностью. Она пояснила, что обвинение ей понятно, и поддержала свое ходатайство, заявленное ею при ознакомлении с материалами уголовного дела. Это была просьба о постановлении приговора в особом порядке. Государственный обвинитель и потерпевшая не возражали против этого. Суд установил, что подсудимая совершила умышленное преступление, которое относится к категории средней тяжести.

По месту жительства участковым уполномоченным полиции она характеризуется отрицательно, так как «допускает правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляет спиртными напитками и ведет антиобщественный образ жизни». Участковый указал, что на девушку систематически поступают жалобы даже от ее матери. В то же время нашлись и смягчающие наказание обстоятельства, в том числе полное признание вины и раскаяние в содеянном. В результате девушка получила наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей, но в случае повторного проступка наказание может оказаться куда более суровым.

ИА «Орелград»