Орловчанка попыталась купить щенка и пострадала от мошенников

Она лишилась 39 тысяч рублей.

За последние сутки в орловскую полицию поступило пять обращений от пострадавших от дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба Управления МВД. Наиболее необычный эпизод произошёл во Мценске.

Девушка попыталась приобрести породистого щенка, используя интернет. Она связалась с продавцом, а затем с заводчиком собак. После этого она перевела предоплату и произвела ряд других операций. В итоге она не увидела ни щенка, ни своих денег.

В наиболее затратном случае пострадала 23-летняя орловчанка, которая поверила мошенникам и перечислила на, якобы, «безопасный счёт» 205 тысяч.

В одном из эпизодов мошенники, «обрабатывая» женщину, продававшую дачный участок, сначала сами внесли предоплату, но потом уговорили её пойти в банк, якобы, чтобы подтвердить перевод. В итоге она лишилась 30 тысяч.

Житель Орловского муниципального округа финансово пострадал, пытаясь подзработать на бирже. А 18-летняя девушка из Малоархангельского района, желая устроиться на работу, отдала «липовым» работодателям, которые организовали для неё целое онлайн-собеседование, 9 тысяч рублей.

ИА «Орелград»