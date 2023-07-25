Суд отказался смягчить приговор легкомысленной девушке

Амчанка обчистила банковскую карту своего знакомого и угодила в колонию.

Мценский районный суд Орловской области приговорил амчанку к нескольким годам лишения свободы, а суд апелляционной инстанции оставил вердикт без изменения. Хотя осужденная просила смягчить назначенное ей наказание, назначить вместо лишения свободы принудительные работы или изменить ей вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Однако апелляционные жалобы осужденной и ее защитника были оставлены судебной коллегией по уголовным делам без удовлетворения.

Подробностями этого процесса поделилась пресс-служба Мценского райсуда. Там обратили внимание на то, что амчанка ранее уже была судима. На этот раз ее обвинили в покушении на кражу чужих денежных средств с банковского счета. Было установлена, что в октябре 2022 года она на улице повстречала своего знакомого и попросила у него в долг 300 рублей. Когда мужчина доставал из кармана требуемую сумму, у него выпала на землю банковская карточка, чего он не заметил.

Девушка же, напротив, это увидела, но ничего не сказала, получив 300 рублей и дождавшись, пока знакомый уйдет, она подняла из травы чужую банковскую карту и отправилась по магазинам. За день она посетила не только магазины, но и аптеку и автомобильную заправку, расплачиваясь везде за товары в безналичной форме, без согласия и разрешения потерпевшего. Таким образом она похитила с чужого счета 3359 рублей 74 копейки. Последнюю покупку на 278 рублей подсудимой оплатить не удалось, так как потерпевший заблокировал свою карту. Поняв это, девушка выбросила карту в урну около магазина.

«В судебном заседании девушка вину в предъявленному ей обвинении признала частично, — сообщили в Мценском райсуде. — Подсудимая согласилась с тем, что она нашла чужую банковскую карту, по которой осуществляла оплату товаров в магазинах и на заправочной станции, пока карта не была заблокирована, но прямого умысла на хищение денежных средств потерпевшего у нее не было, и покупки были совершены на незначительную сумму, поэтому полагала, что из-за этого никто заявление в полицию писать не будет. Преступление она совершила по небрежности и легкомыслию».

Однако оснований для признания данного преступления малозначительным у суда не имелось, подчеркнули в судебной пресс-службе. Кроме того, деньги были похищены «способом, имеющим повышенную общественную опасность». Суд учел и то, что девушка имеет непогашенную судимость за ранее совершенное умышленное тяжкое преступление, по которому она была приговорена к реальному лишению свободы. Учитывая «опасный рецидив преступлений», амчанке было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей придется вернуть потерпевшему всю похищенную сумму.

ИА «Орелград»