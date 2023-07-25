В Орле вышла книга с историческими фото города

Её можно будет посмотреть в «Бунинке».

Издание называется «Чёрно-белый Орёл». Автором книги является ректор Орловского государственного института культуры Владимир Матвеев.

В книгу вошли редкие снимки города, взятые из частной коллекции Матвеева, 15 эксклюзивных фото Эдуарда Шлессинга (из фондов Музея-усадьбы Спасское-Лутовиново), фотографии периода немецкой оккупации Орла. Однако тираж составил всего 350 экземпляров.

Как сообщает «Орёлтаймс», книгу передадут в ведущие библиотеки страны, в том числе, в орловскую «Бунинку». Это произойдёт уже на текущей неделе.

ИА «Орелград»