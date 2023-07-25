В Орле вышла книга с историческими фото города

25.7.2023 | 18:44 Культура, Новости

Её можно будет посмотреть в «Бунинке».

Фото: oreltimes.ru

Издание называется «Чёрно-белый Орёл». Автором книги является ректор Орловского государственного института культуры Владимир Матвеев.

В книгу вошли редкие снимки города, взятые из частной коллекции Матвеева, 15 эксклюзивных фото Эдуарда Шлессинга (из фондов Музея-усадьбы Спасское-Лутовиново), фотографии периода немецкой оккупации Орла. Однако тираж составил всего 350 экземпляров.

Как сообщает «Орёлтаймс», книгу передадут в ведущие библиотеки страны, в том числе, в орловскую «Бунинку». Это произойдёт уже на текущей неделе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования