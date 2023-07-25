В Орле запретят кататься на водных мотоциклах

25.7.2023 | 10:04 Новости, Общество

В областном центре по приказу мэра временно ограничат водопользование.

ИА «Орелград»

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об ограничении водопользования. Документ принят в соответствии с Водным кодексом РФ и правилами пользования водными объектами Орловской области для плавания на маломерных судах. Причиной для такого решения послужило проведение первенства и чемпионата города Орла по парусному спорту. Мероприятия будут посвящены Дню города и 80-й годовщине освобождения его от фашистских захватчиков, а также 355-летию спуска на воду первого русского фрегата «Орел».

Ограничения будут временными. Так, администрация города Орла постановила с 3 по 5 августа 2023 года с 11:00 до 18:00 запретить на озере Светлая жизнь использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Исключение сделано для государственной инспекции по маломерным судам и спасателей Главного управления МЧС России по Орловской области.

Муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик» мэр Парахин поручил организовать установку по береговой линии озера Светлая жизнь специальных информационных знаков. Главному управлению МЧС России по региону рекомендовано осуществлять контроль за ограничением водопользования на озере Светлая жизнь в период проведения мероприятий, а Управлению МВД России по городу Орлу — обеспечить охрану общественного порядка. Также мэр поручил заранее проинформировать население города Орла о проведении соревнований и введенных ограничениях.

ИА «Орелград»

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