Все меньше орловцев получают статус безработного

По сравнению с прошлым годом показатель упал в 1,4 раза.

В мае 2023 года в Орловской области получили статус безработного 477 человек, что в 1,4 раза меньше, чем в мае 2022 года. Трудоустроено за указанный месяц было 232 человека, что на 9,7 процента меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Такие данные приводит Орелстат, обнародовавший оперативные сведения о численности не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения.

Кстати, по данным управления труда и занятости Орловской области, к концу мая 2023 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 2,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,8 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,5 тысячи человек получали пособие по безработице. Также сообщается, что в мае 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 18 человек.

Что касается занятых орловцев, то в январе-апреле 2023 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности в Орловской области составила 194,9 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 4,4 тысячи человек, или на 2,2 процента. В апреле 2023 года в общей численности работающих на предприятиях 155,3 тысячи человек, или 79,2 процента, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в них привлекалось еще 6,1 тысячи человек (в эквиваленте полной занятости).

«Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в апреле 2023 года составило 161,4 тысячи человек и было меньше, чем в апреле 2022 года, на 1,1 тысячи человек, или на 0,7 процента, — следует из информации Орелстата. — В апреле 2023 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, — 2 процента».

ИА «Орелград»