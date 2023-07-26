Информация о долгах по зарплате в ОрёлГАУ подтвердилась

26.7.2023 | 12:36 Закон и порядок, Новости, Образование

Задолженность уже погашена.

Фото: vk.com/orel_sau

В прокуратуре Орловской области рассказали о результатах проверки, которая привлекла к себе широкое внимание. В июне в редакции орловских СМИ поступило обращение, подписанное (или якобы подписанное) сотрудниками вуза. Они жаловались на задержки с выплатами зарплат.

Прокуратура Советского района установила, что по данным на 18 июня в Орловском государственном аграрном университете, действительно, образовалась соответствующая задолженность. Причём – на общую немаленькую сумму в 3,3 миллиона рублей.

По итогам проверки в адрес ректора вуза внесли прокурорское представление об устранении нарушений, а также предупреждение об их недопустимости. Кроме того, к административной ответственности привлекли начальника финансово-экономического управления и главного бухгалтера учреждения. Этим делом займутся в Государственной инспекции труда.

«Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования