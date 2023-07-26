Информация о долгах по зарплате в ОрёлГАУ подтвердилась

Задолженность уже погашена.

В прокуратуре Орловской области рассказали о результатах проверки, которая привлекла к себе широкое внимание. В июне в редакции орловских СМИ поступило обращение, подписанное (или якобы подписанное) сотрудниками вуза. Они жаловались на задержки с выплатами зарплат.

Прокуратура Советского района установила, что по данным на 18 июня в Орловском государственном аграрном университете, действительно, образовалась соответствующая задолженность. Причём – на общую немаленькую сумму в 3,3 миллиона рублей.

По итогам проверки в адрес ректора вуза внесли прокурорское представление об устранении нарушений, а также предупреждение об их недопустимости. Кроме того, к административной ответственности привлекли начальника финансово-экономического управления и главного бухгалтера учреждения. Этим делом займутся в Государственной инспекции труда.

«Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»