Прокуратура проводит проверку в ОрёлГАУ

Причиной стали публикации в СМИ.

Надзорное ведомство проверяет достоверность информации о нарушениях прав работников Орловского государственного аграрного университета. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области, речь идёт о неполной выплате заработной платы.

Если информация подтвердится, то ведомство предпримет комплексные меры, направленные на восстановление трудовых прав граждан.

Ранее в редакции орловских СМИ поступило обращение, подписанное примерно десятью сотрудниками вуза. Они сообщили о задержках с выплатами зарплат (более чем на 15 дней). Также авторы обращения отметили, что «размер оплаты труда преподавательского состава в последние годы уменьшается и не соответствует майским Указам Президента РФ». По данным «Орёлтаймс», полученным из собственных источников, с задержкой зарплаты столкнулись около 300 человек.

В этом году ОрёлГАУ уже не раз попадал в центр общественного внимания. В частности, Минобразования РФ проводило в вузе специальную проверку в связи с жалобами участников СВО. Ранее декана ОрёлГАУ задержали по подозрению в коррупционных преступлениях.

ИА «Орелград»