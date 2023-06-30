Прокуратура проводит проверку в ОрёлГАУ

30.6.2023 | 11:05 Закон и порядок, Новости

Причиной стали публикации в СМИ.

Фото: vk.com/orel_sau

Надзорное ведомство проверяет достоверность информации о нарушениях прав работников Орловского государственного аграрного университета. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области, речь идёт о неполной выплате заработной платы.

Если информация подтвердится, то ведомство предпримет комплексные меры, направленные на восстановление трудовых прав граждан.

Ранее в редакции орловских СМИ поступило обращение, подписанное примерно десятью сотрудниками вуза. Они сообщили о задержках с выплатами зарплат (более чем на 15 дней). Также авторы обращения отметили, что «размер оплаты труда преподавательского состава в последние годы уменьшается и не соответствует майским Указам Президента РФ». По данным «Орёлтаймс», полученным из собственных источников, с задержкой зарплаты столкнулись около 300 человек.

В этом году ОрёлГАУ уже не раз попадал в центр общественного внимания. В частности, Минобразования РФ проводило в вузе специальную проверку в связи с жалобами участников СВО. Ранее декана ОрёлГАУ задержали по подозрению в коррупционных преступлениях.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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