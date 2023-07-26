На улице Орловских партизан завершилась вырубка деревьев

26.7.2023 | 15:15 Новости, Общество, Строительство

Снесено 140 зелёных насаждений.

Фото: vk.com/cives.orel

Вырубка велась в рамках строительства новой дороги, которое привлекло значительное общественное внимание. Накануне сообщалось, что местных жителей, попытавшихся в очередной раз выразить свой протест, разгоняла полиция.

«Вместо запланированного 371 дерева под снос попало почти втрое меньше… Но и их утрату компенсируют», — подчёркивают в городской администрации. Представители властей Орла напоминают, что в местах, предложенных жителями, высадят взрослые пятилетние растения с родным комом земли. Средства на данные цели выделены.

В рамках реконструкции улицы Орловских партизан будут созданы две полноценные полосы движения с тротуарами по обеим сторонам и освещением. Общая ширина дороги составит 11 метров. Объект должны сдать к 1 декабря текущего года.

ИА «Орелград»

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