Полиция разогнала орловцев, протестовавших на Прокуровке

В Орле не утихают страсти вокруг новой дороги.

Как сообщается в группе общественного движения «Граждане Орла» «ВКонтакте», сегодня часть жителей улицы Орловских партизан попыталась защитить от вырубки деревья, которые должны были срубить для строительства объекта. Однако на место прислали, по словам авторов сообщения, «два наряда полиции».

Столкновения между сотрудниками МВД и гражданами не произошло, хотя обе стороны пытались вступать в диалог. Полиция призывала граждан соблюдать закон и порядок, обращаясь в мегафон, а отдельные протестующие пробовали эмоционально высказывать свою позицию полицейским.

Отметим, что строительство дороги по улице Орловских партизан в этом сезоне стало одним из главных информационных сюжетов последнего времени. В этом месяце на месте побывала представительная делегация, после чего мэр дал ряд принципиальных поручений. Однако, видимо, даже такие «послабления» удовлетворили далеко не всех.

ИА «Орелград»