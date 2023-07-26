В Орле на Наугорском кладбище отремонтировали дорогу

Основные работы завершены.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, здесь (на новом Наугорском) потребовалось уложить три с половиной тысячи квадратных метров асфальта. Далее предстоит отсыпать края дороги, что предотвратит её «раскатывание», а также заасфальтировать контейнерные площадки и сделать сходные порожки.

Работы выполнялись силами «Спецавтобазы» в рамках частичного благоустройства городских кладбищ. В этом году должны привести в порядок старое Наугорское, а также Крестительское и Иоанно-Богословское.

Мэр Орла Юрий Парахин перечислил запланированные работы: «Частичный ремонт и отсыпка подъездов, ремонт входных групп, окос прилегающей территории, вывоз мусора, покраска ограждений (а на Старом Наугорском кладбище ещё и остановок)».

ИА «Орелград»