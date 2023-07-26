В Орле на Наугорском кладбище отремонтировали дорогу

26.7.2023 | 17:46 Новости

Основные работы завершены.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, здесь (на новом Наугорском) потребовалось уложить три с половиной тысячи квадратных метров асфальта. Далее предстоит отсыпать края дороги, что предотвратит её «раскатывание», а также заасфальтировать контейнерные площадки и сделать сходные порожки.

Работы выполнялись силами «Спецавтобазы» в рамках частичного благоустройства городских кладбищ. В этом году должны привести в порядок старое Наугорское, а также Крестительское и Иоанно-Богословское.

Мэр Орла Юрий Парахин перечислил запланированные работы: «Частичный ремонт и отсыпка подъездов, ремонт входных групп, окос прилегающей территории, вывоз мусора, покраска ограждений (а на Старом Наугорском кладбище ещё и остановок)».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования