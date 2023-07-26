В Орле оценили качество воздуха за последние годы

Представлен доклад об экологической ситуации в Орловской области в 2022 году.

Правительство Орловской области традиционно обнародовало доклад об экологической ситуации в регионе. В документе приведен анализ данных за 2022 год, в том числе в сравнении с предыдущими годами. Один из разделов касается качества атмосферного воздуха. В докладе со ссылкой на сведения Управления Роспотребнадзора по Орловской области сообщается, что качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения региона в течение последних 3 лет имеет тенденцию к росту доли проб не соответствующих гигиеническим нормативам.

«Удельный вес проб на территории Орловской области, не отвечающих гигиеническим нормативам, ниже, чем в среднем по Российской Федерации, — отмечено при этом в документе. — За 2022 год в рамках проведения мероприятий по надзору, социально-гигиенического мониторинга, а также при рассмотрении обращений граждан исследовано 10 788 проб атмосферного воздуха населенных мест, в результате выявлено 54 пробы, или 0,5 процента с превышением гигиенических нормативов».

Отметим, что в городах в прошлом году было отобрано и исследовано 7973 пробы, из них 0,6 процента не отвечали нормативам. В 2021 году ситуация была лучше – в целом по региону лишь 0,3 процента изученных проб выявили превышение гигиенических нормативов, в том числе в городских поселениях эта доля составляла 0,4 процента. Впрочем, в 2020 году доля некачественных проб и вовсе составила 0,05 процента по региону и 0,09 процента в городских поселениях. Добавим, что в 2020-2022 годах исследования атмосферного воздуха проводились на территории 18 административных районов Орловской области и города Орла.

«Учитывая приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха автотранспорта и специфику выбросов промышленных объектов, расположенных в области, мониторинг состояния загрязнения атмосферы проводился по 11 показателям: пыли, окислам азота, сернистому ангидриду, оксиду углерода, фенолу, формальдегиду, бензапирену, акролеину, саже, сероводороду, аммиаку с определением среднесуточных концентраций загрязняющих веществ», — говорится в докладе.

Пробы, не отвечающие гигиеническим нормативам, были выявлены на территории города Орла (в частности, во время проверок жалоб населения на деятельность асфальтового завода), в деревне Карповка Верховского района (жалобы населения на загрязнение воздуха грузовым автотранспортом) и в городе Ливны (в районе элеватора, в рамках проведения производственного контроля). В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха в Орловской области оценивается как «низкий», то есть благоприятный для проживания.

ИА «Орелград»