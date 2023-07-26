В Орле застройщик КРТ на Наугорке допустил фальстарт

Первую многоэтажку начали строить без разрешения.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. В связи с допущенным нарушением ООО «Специализированный застройщик «СМУ №2», которое реализует масштабный проект, оштрафовали на крупную сумму.

О том, что застройка территории комплексного развития на Наугорском шоссе, наконец, началась, стало известно на днях. Компания сама проинформировала об этом Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Кроме того, в интернете появились объявления о начале продаж квартир в запланированных к постройке домах.

Сегодня надзорное ведомство сообщило, что ещё 9 июня на стройплощадке провели прокурорскую проверку. Выяснилось, что на территорию завезены гипсоблоки, также здесь уже был установлен башенный кран. Кроме того, к указанной дате оказались частично выполнены и отдельные строительные работы.

Однако, по данным надзорного ведомства, «по состоянию на 09.06.2023 разрешение на строительство многоквартирного дома ООО «СЗ «СМУ №2» не выдавалось». В связи с этим возбудили дело об административном нарушении. По результатам его рассмотрения компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Кроме того, «в связи с ослаблением контроля в сфере строительства» прокуратура внесла представление и мэру Орла Юрию Парахину. Уточняется, что к настоящему моменту все нарушения устранены — застройщик получил официальное разрешение на строительство.

ИА «Орелград»