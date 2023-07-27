На Орловщине вплотную займутся общественным транспортом

27.7.2023 | 17:02 Новости, Общество

Создана специальная рабочая группа.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. В состав группы вошли руководители всех структур, так или иначе причастных к проблеме. В том числе – «Орёлавтотранса», «Организатора перевозок», «Трамвайно-троллейбусного предприятия», территориального управления Московской железной дороги, УГИБДД по области, а также администраций областного центра и Орловского муниципального округа.

Новый орган возглавил руководитель регионального Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин. Группа займётся вопросами «оптимизации схемы обслуживания населения общественным транспортом на территории Орловской городской агломерации». Среди целей указывается «координация деятельности заинтересованных органов», выработка соответствующих предложений и создание условий для предоставления качественных и безопасных транспортных услуг.

Отметим, что согласно последним доступным данным в Орловской городской агломерации проживало 652 тысячи человек, а её площадь оценивалась примерно в 13 тысяч квадратных километров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования