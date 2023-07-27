На Орловщине вплотную займутся общественным транспортом

Создана специальная рабочая группа.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. В состав группы вошли руководители всех структур, так или иначе причастных к проблеме. В том числе – «Орёлавтотранса», «Организатора перевозок», «Трамвайно-троллейбусного предприятия», территориального управления Московской железной дороги, УГИБДД по области, а также администраций областного центра и Орловского муниципального округа.

Новый орган возглавил руководитель регионального Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин. Группа займётся вопросами «оптимизации схемы обслуживания населения общественным транспортом на территории Орловской городской агломерации». Среди целей указывается «координация деятельности заинтересованных органов», выработка соответствующих предложений и создание условий для предоставления качественных и безопасных транспортных услуг.

Отметим, что согласно последним доступным данным в Орловской городской агломерации проживало 652 тысячи человек, а её площадь оценивалась примерно в 13 тысяч квадратных километров.

ИА «Орелград»