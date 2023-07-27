Орловец взыскал средства за некачественный авторемонт

Своё заключение дал Роспотребнадзор.

Как сообщили в Управлении ведомства по Орловской области, потребитель обратился в суд с претензиями к индивидуальному предпринимателю. Причиной стало оказание «услуги по ремонту транспортного средства ненадлежащего качества».

Спорный вопрос решал Орловский районный суд области. Специалист Роспотребнадзора дал своё заключение по гражданскому делу.

В итоге суд решил удовлетворить иск частично. С бизнесмена взыскали убытки, а также компенсацию морального вреда. Общая сумма составила 30 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в нашем регионе суд взыскал с автостраховщика около 134 тысяч рублей.

ИА «Орелград»