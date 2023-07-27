Почти полмиллиона нарушений выявили орловские гаишники

Статистика учитывает работу комплексов автоматической видеофиксации.

В Орловской области в первой половине 2023 года сотрудниками ДПС ГИБДД (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) было выявлено 437 125 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Такие данные приводит региональное Управление МВД России. В ведомстве подчеркнули, что вопросам обеспечения безопасности на автодорогах области традиционно уделяется повышенное внимание.

В целом за полгода в регионе было зарегистрировано 284 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 28 человек погибли и 375 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 67 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 88 ДТП. С участием несовершеннолетних было зафиксировано 38 автоаварий, в результате которых три ребенка, к сожалению, погибли и 37 детей получили ранения. За нарушения правил перевозки детей за полгода был составлен 1441 административный материал.

«Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 116 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек погибли, а 156 получили ранения различной степени тяжести, — говорится в информации регионального Управления МВД. — По нарушениям, связанным с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД приняты следующие меры реагирования: объявлено 43 предостережения владельцам автодорог о недопустимости нарушения обязательных требований в содержании улично-дорожной сети, направлено 24 информации в органы прокуратуры».

ИА «Орелград»