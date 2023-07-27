Программу газификации Орловщины изменили

Поправки в сводный план внесло правительство региона.

Областные власти внесли изменения в приложение к распоряжению губернатора, изданному 22 декабря 2021 года. В частности, в новой редакции изложен раздел программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Ранее планом были утверждены мероприятия на 2021-2030 годы. Теперь в него внесены поправки. В рамках мероприятий региональной программы газификации планируется достижение ряда целевых показателей.

В частности, прирост потребления природного газа должен составить 0,1 миллиарда кубометров, строительство газопроводов-отводов составит 2,9 километра. Также запланирована реконструкция трех газораспределительных станций (ГРС), строительство 139,52 километра межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, снабжение 37 населенных пунктов природным газом, газификация 1922 квартир и домовладений природным газом. В целом уровень обеспечения природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, по итогам реализации мероприятий должен составить 99,5 процента.

«Реализация мероприятий региональной программы окажет положительное влияние на развитие экономики Орловской области, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Орловской области, улучшению экологической обстановки, росту промышленного производства, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения, — говорится в паспорте актуализированной программы.

В частности, в ее рамках на 2023 год запланировано строительство 28 объектов, в том числе газопровода межпоселкового и внутрипоселкового в деревнях Раевки Покровского района, Подолянь Глазуновского района, Болото Самохвалово Кромского района, Алдобаевка Ливенского района. Возведение газораспределительных сетей высокого (межпоселкового) и низкого давления для газоснабжения запланировано для деревень Чегодаево Болховского района и Золотая Поляна Глазуновского района, Никольское, Спасское Первое, Спасское Второе, Белый, Белый Колодезь Второй, Просека, поселка имени Ворошилова Колпнянского района и др.

ИА «Орелград»