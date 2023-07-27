Прокуратура помогла орловчанке победить банкомат

27.7.2023 | 13:09 Закон и порядок, Новости

Женщина по ошибке перевела средства постороннему человеку.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, жительница Советского района Орла лишилась 10 тысяч рублей. Женщина, пользуясь банкоматом, допустила ошибку и перевела средства на счёт человека, который пользовался устройством до неё. Клиент не завершил свою сессию, что и привело к неприятному инциденту.

Однако районная прокуратура установила личность данного гражданина и направила иск в суд по месту его жительства. Кстати, ответчик оказался не нашим земляком, а жителем Липецкой области.

Суд признал этот перевод «необосновательным обогащением» и удовлетворил требование орловских прокуроров о взыскании с гражданина соответствующей суммы. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась погашения крупной задолженности по зарплате перед сотрудниками Орловского государственного аграрного университета.

ИА «Орелград»

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