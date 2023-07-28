В Орле эвакуировали жителей многоэтажки

Причиной стал загоревшийся электрощиток.
ЧП произошло накануне около 22 часов на улице Нормандия-Неман. Сигнал поступил из подъезда многоквартирного дома.
Пожар вызвал сильное задымление. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать 10 человек. Последствия ЧП ликвидировали, сейчас причины выясняют специалисты.
Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 18 раз. Девять раз – на ликвидацию пожаров, ещё столько же – в связи с другими происшествиями.
ИА «Орелград»