В Орле эвакуировали жителей многоэтажки

Причиной стал загоревшийся электрощиток.

ЧП произошло накануне около 22 часов на улице Нормандия-Неман. Сигнал поступил из подъезда многоквартирного дома.

Пожар вызвал сильное задымление. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать 10 человек. Последствия ЧП ликвидировали, сейчас причины выясняют специалисты.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 18 раз. Девять раз – на ликвидацию пожаров, ещё столько же – в связи с другими происшествиями.

ИА «Орелград»