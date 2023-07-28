В Орле эвакуировали жителей многоэтажки

28.7.2023 | 14:11 Новости, Происшествия

Причиной стал загоревшийся электрощиток.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП произошло накануне около 22 часов на улице Нормандия-Неман. Сигнал поступил из подъезда многоквартирного дома.

Пожар вызвал сильное задымление. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать 10 человек. Последствия ЧП ликвидировали, сейчас причины выясняют специалисты.

Всего за последние сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 18 раз. Девять раз – на ликвидацию пожаров, ещё столько же – в связи с другими происшествиями.

ИА «Орелград»

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