В Орле ФАС отменила результаты масштабного аукциона

Его проведут заново.
Речь идёт о торгах по выбору подрядчика на разработку проектов благоустройства 110 дворов, а также скверов Гуртьева и Бунина. Напомню, что эти скверы в текущем году выбрали на открытом голосовании для дальнейшего благоустройства. Под данные цели выделят федеральное финансирование.
Начальная стоимость контракта составляла 10,4 миллиона рублей. Победителем признали ООО «Горпроект». Всего на участие в торгах поступило четыре заявки.
Жалобу в антимонопольную службу направило ООО «Монтажпроект». ФАС провела проверку и согласилась с доводами этой компании.
О том, что именно не понравилось бизнесменам и антимонопольщикам, не сообщается. В документах ФАС указано, что имели место «нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок».
В итоге городским властям придётся провести новый аукцион. Он уже назначен на 7 августа.
ИА «Орелград»