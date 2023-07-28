В Орле ФАС отменила результаты масштабного аукциона

28.7.2023 | 17:31 Закон и порядок, Новости, Строительство

Его проведут заново.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о торгах по выбору подрядчика на разработку проектов благоустройства 110 дворов, а также скверов Гуртьева и Бунина. Напомню, что эти скверы в текущем году выбрали на открытом голосовании для дальнейшего благоустройства. Под данные цели выделят федеральное финансирование.

Начальная стоимость контракта составляла 10,4 миллиона рублей. Победителем признали ООО «Горпроект». Всего на участие в торгах поступило четыре заявки.

Жалобу в антимонопольную службу направило ООО «Монтажпроект». ФАС провела проверку и согласилась с доводами этой компании.

О том, что именно не понравилось бизнесменам и антимонопольщикам, не сообщается. В документах ФАС указано, что имели место «нарушения законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок».

В итоге городским властям придётся провести новый аукцион. Он уже назначен на 7 августа.

ИА «Орелград»

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