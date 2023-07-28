Задержанный ФСБ орловец хотел помогать Украине «в любом качестве»

28.7.2023 | 11:22 Закон и порядок, Новости, СВО

СМИ сообщили подробности.

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

По информации «Орловских новостей», задержанный – 39-летний юрист из областного центра. Мужчина собирался вступить в так называемый «Легион «Свобода России» (украинское военизированное объединение, которое в текущем году Верховный суд РФ признал террористической организацией). СМИ публикует отрывки из переписки задержанного.

«Хотел бы переехать на Украину для вступления в иностранный легион в любом качестве, как примете, так примете. Частичное финансирование гарантирую. Поддерживаю Украину с 2014 года каждый день. Хочу навсегда распрощаться с Россией», — заявлял орловец.

Также известно, что мужчина собирался попасть на Украину «транзитом» через Турцию. В ответных письмах ему предлагали делать граффити с символикой запрещенной организации и вывешивать флаги в людных местах, а затем присылать кураторам фотографии.

Ранее стало известно, что орловцу вменяется статья 205 УК — его подозревают в «приготовлении к участию в деятельности террористической организации».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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