Клычков разрешил награжденным отказываться от премий

Изменения внесены в правила вручения знака «Гордость и Слава Орловщины».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес важные поправки в текст собственного указа №666, подписанного 30 декабря 2021 года. В тот день в регионе было утверждено положение о знаке признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины». Этот знак официально был объявлен высшей наградой губернатора. Вручается он за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания Орловской области.

К награде положена выплата единовременного денежного поощрения. Его размер ежегодно устанавливается губернатором. Андрей Клычков в конце января установил величину такой премии на 2023 год в сумме 50 тысяч рублей. И вот теперь в указе появилась дополнительная норма. Согласно ей, «лицо, награжденное знаком отличия, вправе отказаться от единовременного денежного поощрения путем направления в уполномоченный орган отказа в свободной письменной форме в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия указа губернатора Орловской области о награждении знаком отличия». Словом, награждаемые на добровольной основе могут помочь бюджету региона сэкономить определенную сумму.

Напомним, что знаком «Гордость и Слава Орловщины» награждаются граждане РФ, ранее награжденные государственными наградами Российской Федерации или СССР. С представлением к награждению вправе обратиться руководители органов государственной власти Орловской области и иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, работающих на территории Орловской области.

Знак представляет собой выполненное из золотистого металла рельефное изображение фигур из герба Орловской области без гербового щита, по сторонам окруженных лавровыми ветвями, а снизу – фигурной лентой с выпуклой надписью «ГОРДОСТЬ И СЛАВА», наложенное на восьмиконечную звезду, выполненную из серебристого металла, покрытую радиальными лучами, в центре и под накладкой уплощенными, а на выступающих концах – рельефными. Верхний конец звезды также уплощен и накрыт фигурой коронованного двуглавого орла.

С помощью ушка и удлиненного кольца знак подвешен на шейной ленте шириной 40 мм цветов флага Орловской области, состоящей из красной, белой и синей полос шириной 25 мм, 5 мм и 10 мм соответственно. Знак на шейной ленте предназначен для ношения в торжественных случаях. Для постоянного ношения знак имеет миниатюрную копию диаметром 30 мм, на оборотной стороне которой по окружности расположена рельефная надпись: вверху – слова «ГОРДОСТЬ И СЛАВА», внизу – слово «ОРЛОВЩИНЫ», между которыми помещены две рельефные лавровые ветви. В центре оборотной стороны имеется приспособление для крепления знака к одежде.

ИА «Орелград»