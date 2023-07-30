Орловские чиновники выбыли из топ-3 по уровню зарплат

Их обошли не только финансисты, но и аграрии с транспортниками.

О заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области по итогам мая 2023 года рассказал Орелстат. Аналитики подсчитали, что средняя номинальная заработная плата составила за указанный период времени 46 895 рублей. По сравнению с апрелем 2023 года она увеличилась на 5,5 процента, а по сравнению с маем предыдущего года выросла на 18,3 процента.

Рост реальной заработной платы в мае 2023 года по сравнению с маем 2022 года статистики оценили в 16,2 процента. Напомним, что в данном случае при расчете учитывается индекс потребительских цен, иными словами – инфляция или дефляция. В Орловской области в июне по отношению к декабрю предыдущего года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,67 процента. То есть в регионе наблюдается инфляция, однако е размер невелик.

В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, однако по сравнению с предыдущими месяцами наметились изменения. Первое место сохранили за собой сотрудники организаций финансовой и страховой деятельности, зарабатывающие в среднем по 63 639 рублей в месяц. Как правило, за редким исключением второе место занимают работники сферы государственного управления. Однако в текущем рейтинге они не попали даже в топ-3, расположившись только на четвертой позиции. Средняя зарплата чиновников оценивается в 50 801 рубль.

На втором месте достаточно неожиданно оказалась сфера транспортировки и хранения, средняя зарплата в которой выросла до 61 116 рублей. Впервые за долгое время появилась отрасль, которая по уровню заработка вплотную приблизилась к финансистам. Треть место занимают работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Они в среднем получают по 54 639 рублей в месяц, но в данном случае сказывается сезонный фактор – летом-осенью на фоне посевных и уборочных работ аграрии традиционно зарабатывают больше, чем зимой.

Далее рейтинг выглядит так: средняя зарплата в сфере обрабатывающих производств составляет 47 828 рублей, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 46 310, образовании – 44 723, оптовой и розничной торговле – 42 286, строительстве – 41 627, в области здравоохранения и социальных услуг – 40 340. Замыкает рейтинг сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений со среднемесячным заработком в размере 39 160 рублей.

ИА «Орелград»