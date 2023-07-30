Орловскую природу будут охранять по плану

Правительство региона определилось с экологическими мероприятиями.

В Орловской области появился план природоохранных мероприятий на 2023 год. Он был утвержден правительством региона во исполнение постановления правительства страны от 2 августа 2022 года. Департамент надзорной и контрольной деятельности определен координирующим органом по реализации плана. Органам местного самоуправления настоятельно рекомендовано обеспечить реализацию соответствующих мероприятий. Отчеты об этом в департамент они обязаны представить не позднее 11 марта 2024 года.

Впрочем, план не изобилуют разнообразием мероприятий. Большинство из них предполагают ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории городских округов и муниципальных районов. Планом определены конкретные территории, на освобождение которых от нелегального мусора будет предусмотрено бюджетное финансирование.

Также правительство распорядилось об озеленении и благоустройстве ряда территорий, результатом чего должно стать создание благоприятных условий досуга граждан. Кстати, данное направление названо приоритетным. Другой приоритет отдан «решению проблем захламления земельных участков несвойственными им предметами», то есть мусором и твердыми бытовыми отходами.

В число мероприятий также включен отбор проб образцов атмосферного воздуха и почвы, который, впрочем, и без того ежегодно проводится на регулярной основе. Например, в прошлом году наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха города Орла осуществлялись комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского ЦГМС на четырех стационарных постах. В атмосфере города высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. По сравнению с 2021 годом увеличилась среднегодовая концентрация диоксида азота, но уменьшилась среднегодовая концентрация пыли, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота и фенола.

ИА «Орелград»