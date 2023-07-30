Власти назовут лучшие кафе и рестораны под Орлом

Лучшие из лучших будут выбраны членами жюри специального конкурса.

Объявление о проведении смотра-конкурса «Лучшее предприятие в сфере общественного питания-2023» опубликовала администрация Орловского муниципального округа. Для участия в нем руководители таких организаций должны сами подать заявки и документы в отдел экономики, развития предпринимательства и торговли. Обязательный пакет документов включает в себя, в том числе, справку налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам и платежам, а также отчет о показателях деятельности объекта общественного питания за отчетный год.

В частности, члены жюри будут учитывать темпы роста объема оборота кафе, баров, ресторанов, столовых и т.д., инвестирование средств в развитие, динамику роста налоговых отчислений, создание новых рабочих мест. Также будут учтены среднемесячный размер заработной платы работников и средний размер наценок при калькуляции блюд. Дополнительные баллы может дать высокий удельный вес продукции собственного приготовления в общем объеме оборота общественного питания. «Достоверность представленных сведений подтверждается подписью руководителя предприятия общественного питания», — указано в положении о конкурсе.

Одновременно с этим в Орловском муниципальном округе стартует еще один традиционный смотр-конкурс — «Лучшее предприятие в сфере розничной торговли-2023». Правила для участников здесь во многом аналогичны правилам конкурса для предприятий общепита. Претенденты на главные призы обязаны сами подать организаторам заявку и пакет документов, в том числе финансовую отчетность, свидетельствующую об успехе. Жюри оценит средний размер торговых надбавок в ценообразовании, а также удельный вес товаров отечественных товаропроизводителей в общем объеме розничного товарооборота — согласно ассортиментного перечня реализуемой продукции.

ИА «Орелград»