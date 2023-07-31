Две орловских дороги отремонтируют без конкурса

31.7.2023 | 15:17 Новости, Строительство

Контракты с подрядчиками заключили напрямую.

Фото: orel-region.ru

Общая стоимость ремонта составит около 431,5 миллионов рублей. Об этом «Орелграду» рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Первый контракт касается ремонта дороги «Горки – Шаблыкино». В порядок приведут около 13 километров трассы (на территории Шаблыкинского района). Это обойдётся примерно в четверть миллиарда рублей. Контракт планируется заключить с ООО «Ремонтно-дорожная компания». Работы нужно будет выполнить до 31 октября текущего года.

Во втором случае планируется привести в порядок десять километров трассы «Нарышкино – Сосково» (в Сосковском районе). Это будет стоить бюджету 181,5 миллиона. Контракт подпишут с компанией ООО «МонолитСтрой». Дата сдачи объекта – та же самая.

Подрядчики выбирались не по конкурсу, а решением областной администрации, как это позволяют делать новые законодательные нормы. Отметим, что ООО «МонолитСтрой» хорошо известно орловцам, в том числе, по ремонту Пионерской улицы. Условия этого контракта менялись семь раз, а объект, вместо декабря минувшего года, сдали в июле нынешнего.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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