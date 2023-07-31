На Орловщине открыли новый мемориал в честь ВОВ

31.7.2023 | 13:16 Важное, История, Новости

В Тросне установили противотанковую пушку.

Фото: Межрегиональное поисковое объединение «Костёр»

Событие приурочили к 80-летию освобождения Троснянского района от фашистских захватчиков. Боевое орудие будет напоминать о советских воинах, погибших в сражениях на Орловско-Курской дуге.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, пушка найдена несколько лет назад в этих же местах. Орудие обнаружили поисковики из отряда «Застава Святого Ильи Муромца». Это пушка 53-К, образца 1937-го года, калибра 45 миллиметров.

Восстановлением и установкой монумента занималось Межрегиональное поисковое объединение «Костёр» совместно с орловским региональным благотворительным фондом «Победа». На орудии можно увидеть осколочные и пулевые повреждения, которые остались после последнего боя. Постамент изготовлен из массива красного гранита.

В первую очередь, памятник посвящён бойцам 280-й стрелковой дивизии 1033-го стрелкового полка, который принял на себя первый удар фашистов в ходе Орловско-Курской битвы. Бойцы погибли 5 июля 1943 года при отражении танковой атаки.

ИА «Орелград»

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