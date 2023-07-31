Судьбу экипажа сбитого самолета ИЛ-4 обсудят в Орле

Мероприятие пройдет в формате круглого стола.

Как сообщили в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. Бунина, 3 августа в 13:00 в стенах этого учреждения пройдет необычный круглый стол. Мероприятие организуется в рамках программы празднования 80-й годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. На заседании будут озвучены данные об исследовании судьбы советского экипажа бомбардировщика ИЛ-4, сбитого над Орлом 5 июля 1942 года.

«Отдельные факты данной трагедии полностью меняют представление об этом эпизоде войны, вошедшем в историю нашего города, — говорят в библиотеке имени Бунина. — Будут представлены новые обстоятельства судьбы стрелка-радиста экипажа А.Д. Гомзикова. В работе круглого стола примут участие родные и близкие стрелка-радиста А.Д. Гомзикова, член Союза писателей России Юрий Коршунов, жители улицы Абрамова и Соколова».

А днем ранее, 2 августа, в 14:00 в библиотеке пройдет патриотический час «Из руин и пепла. Орел послевоенный». В данном случае разговор пойдет о возрождении города после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 года. Организаторы напоминают, что Орел был, по сути, превращен в руины, фашисты оставили после себя страшную картину разрушения.

«Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 1 ноября 1945 года Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших в годы войны и подлежавших первоначальному восстановлению, — напоминают в «Бунинке». — Спустя двадцать лет, в июне 1967 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и стойкость, проявленные трудящимися при защите Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства» Орловская область была награждена орденом Ленина».

Возрастное ограничение на все мероприятия: 12+

ИА «Орелград»