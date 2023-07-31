В центре Орла установили комбайн

31.7.2023 | 16:38 Новости, Общество

Его украсят цветами.

Фото: t.me/orel_adm

Такая информация появилась в официальных соцсетях администрации Орла. Комбайн установлен в качестве первого (но далеко не последнего) арт-объекта будущего фестиваля цветов «Стрелка» (0+). Он пройдёт с 4 по 6 августа.

Флористы-профессионалы украсят комбайн цветами и превратят в привлекательный объект для фотографий. Такая же «участь» ожидает и трактор, тоже прибывший на место будущего фестиваля. Также на стрелке, с теми же целями, установят «Запорожец», лодку и мотоцикл.

Напомним, что на предыдущем фестивале «гвоздём» стал трамвайный вагон с номером «01», рядом с которым охотно фотографировались сотни орловцев.

Ранее сообщалось, что ко Дню города на Стрелке установят ещё и «Глобус Орла».

ИА «Орелград»

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