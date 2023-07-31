В Орле ко Дню города вывесят 847 флагов

Работа завершится уже завтра.

В настоящий момент триколоры, а также декоративные конструкции, устанавливают на бульваре Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Здесь их будет 307 штук. Дубликаты «Знамени Победы» будут размещены на фасадах домов № 1 и № 2 бульвара Победы», — рассказал представитель подрядной организации «Трудовые ресурсы» Александр Мухотин.

Также флаги установят на площадях, рядом с мостами и зонами отдыха горожан. Завершить эту работу должны до конца завтрашнего дня.

ИА «Орелград»