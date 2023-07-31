В Орле Красный мост декорируют под старину

31.7.2023 | 18:47 Новости, Строительство

Сейчас здесь устанавливают чугунные ограждения.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограждения отлиты по образцу своих «предшественников», которыми украсили мост в 40-х и 50-х годах минувшего века. Однако они имеют более удобную конструкцию и состоят из раздельных секций. Это позволит, при необходимости, реставрировать их выборочно, не извлекая для этого целый пролёт моста.

«Завтра на объект прибудут чугунные декоративные цоколи на опоры освещения», — пояснили в горадминистрации.

На левой стороне моста уже завершено устройство трамвайного полотна. Скоро укладка рельс начнётся по правому берегу. Сейчас там выполняются подготовительные работы.

Однако главная задача ближайших дней – это надвижка моста. «Её «Уваровская ПМК-22» планирует завершить к 5 августа, если в процесс не вмешается погода», — рассказали в пресс-службе.

ИА «Орелград»

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