В Орле в ДТП пострадал 28-летний мотоциклист

Мужчину госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла 30 июля в 14 часов 50 минут на улице Октябрьской у дома №47-А. 45-летняя женщина ехала на «Киа Спортэйдж» со стороны Гуртьева в сторону Красноармейской. Водитель решила повернуть налево.

В этот момент и случилось столкновение с мотоциклом «Мотолэнд». Он двигался во встречном направлении по прямой. Водитель мотоцикла, мужчина 1995-го года рождения, получил повреждения и был госпитализирован.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП. Четыре аварии не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»