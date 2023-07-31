В Орле в ДТП пострадал 28-летний мотоциклист

31.7.2023 | 10:58 Новости, Происшествия

Мужчину госпитализировали.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла 30 июля в 14 часов 50 минут на улице Октябрьской у дома №47-А. 45-летняя женщина ехала на «Киа Спортэйдж» со стороны Гуртьева в сторону Красноармейской. Водитель решила повернуть налево.

В этот момент и случилось столкновение с мотоциклом «Мотолэнд». Он двигался во встречном направлении по прямой. Водитель мотоцикла, мужчина 1995-го года рождения, получил повреждения и был госпитализирован.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП. Четыре аварии не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»

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