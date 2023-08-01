Суд признал решение ФАС по «Титанику» незаконным

Многострадальный медцентр в Орле вновь оказался в эпицентре скандала.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» и регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности к антимонопольной службе. Истцы просили суд о признании незаконным решения и недействительным предписания, которые были вынесены антимонопольщиками в конце 2022 года. Заслушав доводы лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

«Орелгосзаказчик» в конце ноября 2022 года опубликовал извещение о проведении открытого конкурса. Победитель получал право на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница». В период проведения конкурса поступили жалобы от двух ИП и одной строительной компании. Они были рассмотрены антимонопольщиками. В результате жалобы были признаны обоснованными, в действиях заказчика установили «нарушения части 61 статьи 112 Закона о контрактной системе». Было выдано предписание: заказчику, уполномоченному органу и комиссии по осуществлению закупок отменить протокол подведения итогов, привести извещение о проведении конкурса в соответствие с требованиями законодательства и осуществить дальнейшее проведение процедуры определения исполнителя.

Однако «Орелгосзаказчик» и департамент с этим не согласились и обратились в суд. Материалами дела было установлено, что начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,012 миллиарда рублей. Место выполнения работ: бульвар Победы в Орле. Речь идет о том самом знаменитом долгострое, который еще в 2000-е годы орловцы прозвали «Титаником». Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта капитального строительства вы сфере здравоохранения. Проектом контракта предусматривалось, что подрядчик должен не только выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной и рабочей документации, но и обеспечить ввод «Титаника» в эксплуатацию, то есть выполнить строительно-монтажные работы. Но из жалоб следовало, что проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы – это разные виды работ. Можно ли объединять их в один контракт? Кстати, окончание строительно-монтажных работ было назначено на 14 ноября 2024 года. Кроме того, встал вопрос о включении в контракт пункта о поставке оборудования, которого там не было.

Суд, во-первых, указал, что законом допускается сведение смешанных работ в одну закупку. В-вторых, оба ИП и примкнувшая к ним компания не смогли доказать, что при проведении закупки, кстати, признанной несостоявшейся, были нарушены их права и законные интересы. Спорная закупка не возлагала лично на них какие-либо обязанности и не создала препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, решил суд. Напротив, он посчитал, что оспариваемыми решениями антимонопольного органа были нарушены права и законные интересы «Орелгосзаказчика» и департамента, поскольку они фактически «понуждают заказчика включить в контракт на выполнение работ для государственных нужд поставку оборудования, что ограничивает заказчика в формировании объекта закупки».

«Поскольку оснований для признания в действиях заказчика нарушения Закона о закупках судом не установлено, у ФАС России отсутствовали основания для выдачи предписания об устранении нарушений законодательства о закупках. Иные доводы сторон не имеют отношения к рассмотрению настоящего спора», — таков вердикт арбитража. Иск был удовлетворен, решения и предписание антимонопольщиков признаны незаконными. Впрочем, на само решение суда может быть подана апелляционная жалоба в апелляционную инстанцию в течение месяца со дня его принятия.

ИА «Орелград»