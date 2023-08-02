Экс-кандидат в губернаторы Орловщины рассказал о смерти отца

По его мнению, врачи допустили халатность.

Владислав Абрамов, председатель отделения партии «Российский общенародный союз» по Орловской области, опубликовал в соцсетях информацию о смерти своего отца, известного хореографа и танцора Владимира Абрамова. Он ушёл из жизни в ноябре 2021-го года.

Как рассказал политик, его отец заболел пневмонией и находился на лечении в больнице Семашко около двух месяцев. «За это время, на мой взгляд, были совершены чудовищные врачебные ошибки», — отметил Абрамов.

В частности, политик рассказал, что «в одну из суббот в 9 вечера его [отца] перевели в обычную палату из реанимации, у него не было маски кислорода, не было доступа к телефону, с его слов, его не кормили до понедельника. За эти адовые выходные у отца образовался пневмоторакс, который усугубил лечение».

Однако пациент всё равно пошёл на поправку. Уже после этого, незадолго до запланированной выписки, имел место второй инцидент. «Одной ночью отец упал с кровати, и до утра ни одна живая душа не заходила к нему в палату, где он пролежал до утра», — рассказал политик. «Я до сих пор даже писать об этом спокойно не могу. Я не смог его защитить, помочь и спасти», — добавил Абрамов.

Также он рассказал, что посмертное вскрытие проводилось не в больнице, а в другом учреждении. «Я был против вскрытия именно там [в больнице имени Семашко], так как не доверяю их результатам», — пояснил Абрамов.

По его словам, вся информация, связанная с этими инцидентами, передана в прокуратуру и Следственный комитет. «Следствие ещё идёт», — подчеркнул он.

Напомним, что Владислав Абрамов был зарегистрирован на выборах губернатора Орловской области в качестве выдвинутого кандидата. Однако от дальнейшего участия в гонке он отказался, объяснив это отсутствием реальной возможности пройти муниципальный фильтр.

ИА «Орелград»