Орловец погиб на воде

Житель Мценска утонул в Зуше.

ЧП произошло накануне ближе к вечеру. Сигнал поступил в службу спасения около 17 часов.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, ЧП случилось во Мценске в районе местной улицы Мира. В реке Зуше утонул мужчина.

Тело обнаружили примерно в десяти метрах от берега. Сейчас в обстоятельствах этого происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

В июле во Мценске произошёл подобный случай. Тогда стало известно, что в городе существует «особо опасное» место для купания.

Всего за последние сутки сотрудники областного Управления МЧС выезжали на вызовы 13 раз, в том числе четыре раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»