Под Ливнами сбили пешехода

2.8.2023 | 12:47 Новости, Происшествия

Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне в 15 часов 05 минут. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Орловской области, «местом действия» стала трасса ««Ливны-Навесное-Грачев» — граница с Липецкой областью». Авария произошла на третьем километре дороги.

20-летний парень ехал по трассе на «Тойоте». В этот момент 34-хлетний мужчина решил перебежать проезжую часть. Произошёл наезд.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать.

Ранее стало известно, что во Мценске «Шевроле» сбила 38-летнюю велосипедистку.

ИА «Орелград»

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