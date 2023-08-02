В орловском Депздраве высказались по травмпункту в Семашко

2.8.2023 | 12:37 Медицина, Новости

Информация об изменениях в работе подтвердилась.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Департамент здравоохранения Орловской области официально заявил, что пункт оказания неотложной травматологической и ортопедической помощи, расположенный в Орле в больнице Семашко, перестал работать круглосуточно. «В ночное время (с 20:00 до 08:00) неотложную помощь пациенты могут получить в травмпункте Городской больницы имени С.П. Боткина», — рассказали чиновники.

Также в департаменте признали, что причиной этих перемен является нехватка необходимого персонала. «Изменение режима работы — временное, оно сохранится до того момента, когда кадровый вопрос в больнице имени Н.А. Семашко будет решён», — подчеркнули руководители орловского здравоохранения.

Как уточнили в Депздраве, в ночное время в травмпункт больницы имени Семашко обращались «до 14 человек». Поэтому областные власти не ожидают проблем «в связи с изменением маршрутизации».

ИА «Орелград»

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