Несовершеннолетнюю из Брянской области будут судить в Орле

Девушка обвиняется в покушении на сбыт наркотиков.

При этом речь идёт об особо крупном размере, который предполагает повышенную ответственность. 17-летней жительнице соседнего региона вменяется 228.1 УК РФ (часть 3, статья 30, и часть 5).

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, преступление произошло в апреле текущего года. Обвиняемая поместила в тайники-закладки вещества, запрещённые к свободному обороту. Это произошло в Заводском районе Орла на территории гаражного кооператива.

Часть своего «товара» девушка оставила при себе – для дальнейшего распространения и продажи. В рамках оперативных действий все наркотики были изъяты.

«Обвиняемая полностью признала вину в совершённом преступлении и раскаялась в содеянном», — рассказали в Следственном комитете. К настоящему моменту дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее стало известно, что жителя орловской глубинки будут судить за убийство, совершённое по неосторожности.

ИА «Орелград»