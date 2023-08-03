Под Орлом УФСБ почтило память «деда русского спецназа»

3.8.2023 | 17:30 Закон и порядок, История, Новости

К бюсту Ильи Старинова возложили цветы.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

Так сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Орловской области отметили очередной день рождения нашего земляка – легендарного разведчика и диверсанта. Церемония прошла в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий, где и установлен бюст Старинова.

Памятник находится на том самом месте, где в годы Великой Отечественной войны находилась так называемая «школа пожарных». Здесь Старинов готовил специалистов для разведывательных и диверсионных партизанских подразделений.

За время Великой Отечественной войны под руководством орловца было организовано 256 подрывов мостов. Под откос пустили тысячи эшелонов противника. Старинов был отмечен орденом Мужества, двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени и многими другими наградами.

Также молодые сотрудники спецслужбы посетили музей боевой славы Стрелецкой средней школы. Часть его экспозиции посвящена боевому пути разведчика и диверсанта и основанной им школе, рассказали в пресс-службе УФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»

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