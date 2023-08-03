В Орле опубликована подробная программа Дня города

5-го августа орловцев ожидает множество интересных мероприятий.

Их перечень публикует пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

5-го августа Орловский краеведческий музей в своём главном здании на Гостиной, 2, откроет экспозицию «Освобождение. 1943». Она состоит из семи уникальных подборок исторических фотографий, аудио- и видеозаписей. Отдельные части экспозиции разместят на улице Ленина и на бульваре Победы.

В 10:00 в сквере Танкистов состоится митинг памяти. В 12:00 гирлянду Славы возложат к стеле «Город воинской славы» на бульваре Победы.

С 12:00 до 22:00 в парке Победы будет проходить Фестиваль русского гостеприимства. С 13:00 до 17:00 на стадионе имени Ленина проведут Фестиваль силового экстрима (в рамках открытого Кубка Орловской области).

В 17 часов здесь же, на стадионе, состоится футбольный матч – ФК «Орел» сыграет с «БГУОР-Агро-Трейд» (из Брянска). Игра пройдёт в рамках чемпионата Центрального и Южного федеральных округов по футболу.

Одновременно, в 17:00, на площади Ленина начнётся концертная программа. В 20 часов для орловцев споёт заслуженный артист России Феликс Царикати, в 21 час — группа «Любэ». В 22:00 состоится запуск салюта.

6-го августа в 09:00 с площади Ленина стартует благотворительный забег «По берегу». Также в этот день мероприятия, приуроченные к празднику, продолжатся в Детском парке Орла.

Ранее администрация города опубликовала праздничную программу на период до 4-го августа включительно.

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ИА «Орелград»