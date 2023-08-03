В районе Орловщины поставщикам продуктов задолжали четверть миллиона

3.8.2023 | 15:30 Закон и порядок, Новости, Образование

Проблему решили с помощью прокуратуры.

Фото Администрации Ливен (иллюстративное)

Около 250 тысяч рублей по уже исполненным муниципальным контрактам не выплатили предпринимателям два образовательных учреждения Малоархангельского района. Надзорное ведомство провело соответствующую проверку и выявило факт нарушения закона.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе района. Этого оказалось достаточно. «Задолженность перед субъектами предпринимательства погашена», — указали в ведомстве.

Известно, что бизнесмены, которые столкнулись с трудностями, занимались поставками продуктов питания. Ранее стало известно, что прокуратура помогла жителям Залегощи восстановить права на качественное водоснабжение.

ИА «Орелград»

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