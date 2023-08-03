В районе Орловщины поставщикам продуктов задолжали четверть миллиона

Проблему решили с помощью прокуратуры.

Около 250 тысяч рублей по уже исполненным муниципальным контрактам не выплатили предпринимателям два образовательных учреждения Малоархангельского района. Надзорное ведомство провело соответствующую проверку и выявило факт нарушения закона.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе района. Этого оказалось достаточно. «Задолженность перед субъектами предпринимательства погашена», — указали в ведомстве.

Известно, что бизнесмены, которые столкнулись с трудностями, занимались поставками продуктов питания. Ранее стало известно, что прокуратура помогла жителям Залегощи восстановить права на качественное водоснабжение.

ИА «Орелград»