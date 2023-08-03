Ветеринарный участок под Орлом снова пустят с молотка

Электронные торги по традиции проведет питерский аукционный дом.

«Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга проведет очередные торги по продаже государственного имущества, находящегося в собственности Орловской области. Основанием для этого послужило распоряжение правительства региона от 24 июля 2023 года. Напомним, договор на организацию и осуществление торгов по продаже имущества власти Орловской области заключили с питерским аукционным домом еще в 2021 году. Продавец перечисляет выручку в бюджет региона, а сам получает оговоренное договором вознаграждение.

На этот раз с молотка планируется пустить нежилое здание, расположенное в деревне Арбузово Кромского района. Его площадь составляет 73 квадратных метра. Лот представляет собой ветеринарный участок, который, впрочем, уже не действует. Ограничений и обременений на него не зарегистрировано. Вместе с ветучастком с молотка будет пущен участок категории «земли населенных пунктов», площадью 1331 квадратный метр. Начальная цена лота составит 620,7 тысячи рублей.

Стоит сказать, что данный ветеринарный участок выставляется на торги уже в четвертый раз за неполный год. Ранее его безуспешно пытались продать в октябре и декабре 2022 года, а также в феврале 2023 года. Все эти аукционы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Добавим, что на торги выставляется еще один лот, который раньше дважды не удалось продать. Речь идет об объекте незавершенного строительства – жилом доме площадью 94,5 квадратных метра, расположенном в деревне Малая Куликовка под Орлом.

Согласно конкурсной документации, степень готовности объекта незавершенного строительства составляет 10 процентов. Вместе с ним на продажу выставляется земельный участок с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Сейчас все это имущество находится в собственности Орловской области. Начальная цена данного лота составит 940,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»