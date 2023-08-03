Врач из Орла возглавила комитет при БРИКС

Ответственную должность доверили Елене Шураевой.

Жительница Орловщины стала руководителем комитета по здравоохранению при межгосударственном объединении БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Такая информация появилась на официальных ресурсах организации.

БРИКС основан в 2006-м году. Ближайшая встреча представителей государств, входящих в этот союз, состоится в ЮАР с 22 по 24 августа. Комитет по здравоохранению является коллегиальным органом, чья цель – способствовать реализации межгосударственных проектов в соответствующей сфере.

Елена Шураева родилась в 1972-м году. Окончила лечебный факультет Смоленской государственной медицинской академии. Работала в поликлинике №3 Орла. В данный момент является гендиректором ООО «Альсария» и активистом независимого профсоюза медицинских работников «Действие».

ИА «Орелград»