Комиссии по зеленым насаждениям будут расширены

Новый пункт в соответствующем постановлении появился благодаря мэрии.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города, принятое еще в 2014 году. Речь идет о «Положения о комиссии по зеленым насаждениям при территориальном управлении по району администрации города Орла». Поясним, что такие комиссии действуют во всех четырех районах областного центра. В их состав входят чиновники местных администраций, депутаты горсовета, представители науки – Орловского государственного аграрного университета, а также представители МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла», МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла».

Своим постановлением Юрий Парахин, по сути, расширяет составы комиссий. В Положении появился новый пункт следующего содержания: «При обследовании зеленых насаждений, произрастающих на территориях проектируемого строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов, в состав комиссии включаются представители проектных организаций, управления ГИБДД УМВД России по Орловской области, ресурсоснабжающих организаций». Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Филатова.

Основной задачей таких комиссий является сохранение зеленых насаждений на территории района города Орла. А основной функцией — оценка необходимости сноса или сохранения зеленых насаждений. Комиссии не только рассматривают заявления, поступившие в районные администрации областного центра, но и лично обследуют состояние зеленых насаждений, определяют необходимость их сноса, готовят акты и рассчитывают восстановительную стоимость зеленых насаждений на основе «тарифов», утвержденных ранее городскими властями.

Каждая такая комиссия является совещательным органом. В роли председателей обычно выступают главы районных администраций. Члены комиссии участвуют в ее работе без права замены, при принятии решений они обладают равными правами. Решение считается правомочным, если оно принимается не менее двумя третями от установленного числа членов комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голос председателя является решающим. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости. Основанием для ее начала являются поступившие на имя главы администрации района заявления юридических и физических лиц по вопросам сноса зеленых насаждений.

ИА «Орелград»