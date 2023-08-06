Долги орловского бизнеса продолжают расти

Кредиторская задолженность немного увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Как уже сообщал «Орелград», специалисты Орелстата обнародовали оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-мае 2023 года, в частности, была проанализирована ситуация с взаиморасчетами. О состоянии дел с контрагентами можно судить, например, по уровню долгов. Ситуация тут примерно равная: орловским предприятиям деловые партнеры задолжали фактически такую же сумму, какую задолжали они сами своим деловым партнерам.

«На конец мая 2023 года кредиторская задолженность составила 84,779 миллиарда рублей, или 100,5 процента к аналогичной дате 2022 года, — говорится в информации Орелстата. — Из нее просроченная составляет 2,764 миллиарда рублей, или 3,3 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность сложилась в сумме 84,641 миллиарда рублей, или 98 процентов к аналогичной дате 2022 года, из нее просроченная – 1,75 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общего объема дебиторской задолженности».

Интересно, что дебиторская задолженность имеется абсолютно у всех орловских предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Такие же долги числятся у 70 процентов предприятий, поставляющих электроэнергию. Кроме того, ровно половина строительных организаций также ждет оплаты от своих дебиторов. В целом, просроченная дебиторская задолженность числится у 63 организаций Орловской области. Что касается кредиторской задолженности, то 25 орловских предприятий имеют просроченные обязательства по ней.

ИА «Орелград»