Орловцы выбрали дистанционный путь общения с налоговой

Новые интерактивные сервисы продолжают набирать популярность.

Свыше 95 процентов обращений в налоговую службу региона направлено в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. Статистика говорит о том, что новые сервисы и формы общения продолжают набирать популярность. По данным ведомства, в целом в первой половине 2023 года в УФНС поступило более 9,3 тысячи обращений от налогоплательщиков. Данный показатель оказался на 16 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Годом ранее, как говорят налоговики, было зарегистрировано около 8 тысяч обращений.

«При этом свыше 95 процентов обращений, поступивших в налоговый орган, направлено в электронном виде через интернет-сервисы налоговой службы: «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», — говорится в информации ведомства, в котором также заверили, что всем заявителям были направлены исчерпывающие ответы в соответствии со сроками, установленными законодательством.

Напомним, что дистанционные сервисы обрели особую популярность в связи с введением ограничений на фоне распространения пандемии новой коронавирусной инфекции. После ослабления ограничений орловцы продолжили общаться с налоговыми органами дистанционно. Вероятно, жители региона успели оценить удобства электронного диалога. Прежде всего, такая форма общения позволяет экономить время. Что касается содержания обращений, то у налоговиков и на этот счет имеется статистика.

«Плательщиков, обратившихся в региональное управление налоговой службы, в основном интересовали вопросы по получению имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц, по налогообложению имущества физических лиц, по налогообложению малого бизнеса и урегулированию задолженности, — сообщает УФНС по региону. — Основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц было налогообложение специальных налоговых режимов».

ИА «Орелград»