В Орле издали инструкцию по составлению списков избирателей

Регион продолжает подготовку к выборам губернатора.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила инструкцию по составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах губернатора. Напомним, они назначены на единый день голосования 10 сентября 2023 года. Инструкция будет направлена в территориальные избирательные комиссии. Как следует из постановления, она призвана обеспечить реализацию активного избирательного права орловцев.

«В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане РФ, обладающие на день голосования активным избирательным правом, — говорится в инструкции. — На выборах губернатора Орловской области активным избирательным правом обладает гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жительства которого расположено в пределах Орловской области».

Активным избирательным правом на выборах губернатора наделяются совершеннолетние граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Орловской области, но обучающиеся по очной форме и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии на территории региона – в случае подачи ими личного письменного заявления. Право на подачу таких заявлений имеют еще несколько категорий граждан. Списки будут составляться по типовой форме, приложенной к инструкции. Каждый из них должен состоять из титульного, вкладных листов и последнего листов (для внесения итоговых данных). При разделении списка на книги используются титульные листы книг.

При совмещении дней голосования на выборах губернатора Орловской области с днем голосования на иных выборах списки избирателей составляются отдельно по каждому виду выборов. Напомним, что на 10 сентября в регионе также назначены дополнительные выборы местных депутатов. В 16-ти муниципальных районах планируется заместить 26 вакантных мандатов. Список избирателей составляется территориальной, а в некоторых случаях – участковой избирательной комиссией, отдельно по каждому избирательному участку и не позднее чем за 11 дней до дня голосования. То есть в этом году — не позднее 29 августа. Списки составляются с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы».

«Сведения об избирателях, включаемых в список, располагаются по наименованиям населенных пунктов, улиц, номерам домов, корпусов, квартир или, в исключительных случаях, при невозможности составления в указанном порядке – в алфавитном порядке, — говорится в инструкции. — Список избирателей составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается на бумажном носителе в машинописном виде. Второй экземпляр списка избирателей изготавливается в машиночитаемом виде и хранится в ТИК».

Списки избирателей составляются ТИК на основании сведений, представляемых главами администраций муниципальных районов, округов и городов, а также командиром воинской части (в отношении избирателей, проживающих в пределах расположения воинских частей, при голосовании на общих избирательных участках). Напомним, ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2023 года. По данным ГАС «Выборы», она на указанную дату составила 601 078 человек. Самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 242 270 человек, самая низкая в Корсаковском районе – 3 260 человек.

ИА «Орелград»