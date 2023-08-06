В Орловской области подрос уровень безработицы

На рынок труда неожиданно повлияла демографическая ситуация.

Орелстат обнародовал оперативные данные о численности рабочей силы в Орловской области. Напомним, что в данную статистику включают жителей региона в возрасте 15 лет и старше. Сообщается, что за период с апреля по июнь 2023 года численность рабочей силы в регионе составила 345,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим периодом – мартом-маем 2023 года – показатель заметно подрос, в предыдущий раз он составлял 338,1 тысячи человек.

Вероятно, на рост численности рабочей силы повлияла демографическая ситуация, иными словами, немало орловцев отпраздновали свое 15-летие и стали с точки зрения статистики экономически активными гражданами. Как бы то ни было, но параллельно в регионе выросли и параметры безработицы. Так, в марте-мае 2023 года в Орловской области безработными считались 9,3 тысячи человек – по методологии Всемирной организации труда.

А в отчетном периоде времени численность безработных выросла до 10,6 тысячи человек. В процентном отношении показатель увеличился с 2,8 до 3,1 процента – таково число безработных в общей численности рабочей силы. Напомним, что регистрируемый уровень безработицы рассчитывается по другой методике. Она учитывает только тех граждан, которые состоят на учете в государственной службе занятости. Поэтому данные о безработице заметно разнятся.

Аналитики также подсчитали, что уровень участия в составе рабочей силы населения Орловской области в возрасте 15 лет и старше составил за отчетный период времени 57,6 процента, и это самый высокий показатель за последние два года. Также в регионе статистики насчитали 254,6 тысячи граждан, которые не входят в состав рабочей силы. В целом в региональной экономике занято 334,9 тысячи человек, то есть это люди, имеющие работу.

ИА «Орелград»