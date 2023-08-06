В Орловской области подрос уровень безработицы

6.8.2023 | 11:00 Новости, Общество

На рынок труда неожиданно повлияла демографическая ситуация.

Фото: vk.com/oreladm

Орелстат обнародовал оперативные данные о численности рабочей силы в Орловской области. Напомним, что в данную статистику включают жителей региона в возрасте 15 лет и старше. Сообщается, что за период с апреля по июнь 2023 года численность рабочей силы в регионе составила 345,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим периодом – мартом-маем 2023 года – показатель заметно подрос, в предыдущий раз он составлял 338,1 тысячи человек.

Вероятно, на рост численности рабочей силы повлияла демографическая ситуация, иными словами, немало орловцев отпраздновали свое 15-летие и стали с точки зрения статистики экономически активными гражданами. Как бы то ни было, но параллельно в регионе выросли и параметры безработицы. Так, в марте-мае 2023 года в Орловской области безработными считались 9,3 тысячи человек – по методологии Всемирной организации труда.

А в отчетном периоде времени численность безработных выросла до 10,6 тысячи человек. В процентном отношении показатель увеличился с 2,8 до 3,1 процента – таково число безработных в общей численности рабочей силы. Напомним, что регистрируемый уровень безработицы рассчитывается по другой методике. Она учитывает только тех граждан, которые состоят на учете в государственной службе занятости. Поэтому данные о безработице заметно разнятся.

Аналитики также подсчитали, что уровень участия в составе рабочей силы населения Орловской области в возрасте 15 лет и старше составил за отчетный период времени 57,6 процента, и это самый высокий показатель за последние два года. Также в регионе статистики насчитали 254,6 тысячи граждан, которые не входят в состав рабочей силы. В целом в региональной экономике занято 334,9 тысячи человек, то есть это люди, имеющие работу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования