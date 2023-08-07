В Орле кулинарию объединят с литературой и обезопасят

Фестиваль «Тургеневский бережок – 2023» пройдет в Орле в сентябре.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении культурно-массового мероприятия. Речь идет о литературно-кулинарном фестивале «Тургеневский бережок – 2023». Согласно постановлению мэра он пройдет 2 и 3 сентября 2023 года с 09.00 до 19.00 на аллее Славы перед входом в МАУК «Городской парк культуры и отдыха». Решение было принято на основании обращения Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество».

Организатору массового мероприятия при его проведении мэр поручил обеспечить соблюдение комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Напомним, что в регионе все еще действует режим повышенной готовности, введенный в связи с началом пандемии новой коронавирусной инфекции указом губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года.

Парахин также рекомендовал Управлению МВД России по городу Орлу и региональному Управлению ГИБДД в пределах своей компетенции оказывать содействие организатору культурно-массового мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка. Координировать действия правоохранительных органов и организатора фестиваля от лица мэрии будет управление по безопасности администрации города Орла.

В частности, постановлением мэра предусмотрено за сутки и повторно за 4 часа до начала массовых мероприятий проводить обследование объектов, предприятий торговли и общественного питания, занятых на фестивале, определять степень их готовности к проведению массового мероприятия. Также Парахин поручил обеспечить необходимые условия для организации оказания первой медицинской помощи при проведении литературно-кулинарного форума.

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ИА «Орелград»